Коронавирус в Екатеринбурге: под наблюдением медиков находятся 230 «подозрительных» уральцев

27 Март 2020 2020-03-27T13:29:35+03:00

Всех госпитализированных с подозрением на COVID-19 распределили на три больницы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всех госпитализированных с подозрением на COVID-19 распределили на три больницы

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На сегодняшний день в Свердловской области официально подтвержден коронавирус у 20 человек. Все они находится в ГКБ №40 под пристальным наблюдением медиков. 19 из них чувствую себя хорошо, однако одного пациента, женщину 75 лет, минувшим вечером пришлось экстренно переводить в отделение реанимации, так как ее состояние ухудшилось. К сегодняшнему утру оно, к счастью, стабилизировалось, однако медики все равно решили оставить ее под наблюдением.

Вместе с тем, помимо 20 заболевших, специалисты уделяют большое внимание и «подозрительным» уральцам – тем, кого госпитализировали с подозрением на COVID-19. Всего их насчитывается 230 человек.

- При этом 138 человек находится в ГКБ №40, 70 – в горбольнице №6, еще 26 человек – в Свердловской областной больнице, - уточнил Главный государственный санитарный врач в Свердловской области Дмитрий Козловских.

Кроме того, специалисты Роспотребнадзора установили все контакты зараженных по рейсам, которыми они прилетели, и по подъезду. Последние относятся к категории низкого риска, поэтому у них нет закрытого режима, но они ежедневно обследуются медицинскими работника.

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ИСТОЧНИК KP.RU