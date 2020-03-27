С заменой резины лучше подождать: прогноз погоды на нерабочую неделю 2020 в Екатеринбурге

27 Март 2020 2020-03-27T13:06:47+03:00

По словам главного синоптика свердловского гидромета Галины Шепоренко, в первых числах апреля температура воздуха ночью будет ниже нуля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Впереди у всей страны внеплановая нерабочая неделя из-за пандемии коронавируса. Это не отпуск, а вынужденная мера. Чтобы, как можно больше людей в эти дни оставались дома. Поэтому не стоит планировать поездки и походы по магазинам. Тем более что последние и вовсе будут закрыты.

Тем же, кто планировал, поменять резину пока есть «свободное» время, также лучше отказаться от этой затеи. Не смотря на то, что в Екатеринбурге снега почти не осталось, синоптики предупреждают о надвигающихся заморозках.

По словам главного синоптика свердловского гидрометцентра Галины Шепоренко, в первых числах апреля температура воздуха ночью будет ниже нуля.

- 1 и 2 апреля ожидается небольшое похолодание: от 0 до +4 градусов днем и от -2 до -5 ночью, - рассказывает Галина Шепоренко. Первого числа пройдут небольшие осадки смешанного характера. Днем дождь, ближе к вечеру снег. – Затем станет заметно теплее, температура воздуха днем будет от +5 до +10 градусов.

Напомним, менять резину стоит, когда среднесуточная температура воздуха станет +5 градусов и выше. В таких условиях смеси, из которых изготовлены летние шины уже начинают «работать», т.е. в полной мере могут выполнять свои функции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Екатеринбуржцы из-за коронавируса отменяют пышные свадьбы. Но заявления из ЗАГСа забирать не торопятся (подробнее)

«К аппарату ИВЛ ее не подключали»: в Екатеринбурге пациентку с коронавирусом перевели в реанимацию. В четверг женщина находилась в тяжелом состоянии. Сегодня уже в состоянии средней тяжести (подробнее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 27 марта 2020 года: закрытие ТЦ и сокращение общественного транспорта. Сообщаем последние новости о коронавирусе в Екатеринбурге на 27 марта 2020 года (подробнее)

Нерабочая неделя в Екатеринбурге: что будет работать, а что нет с 28 марта по 5 апреля 2020 года. Губернатор подписал Указ, который ограничивает работу многих организаций региона, включая торговые центры и рестораны (подробнее)

Семь новых случаев заражения коронавирусом в Екатеринбурге: последние новости за 26 марта 2020. В Свердловской области увеличилось количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. На вечер среды было зафиксировано 13 случаев. А сегодня к ним добавились еще семь человек. (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU