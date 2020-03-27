2020-03-27T12:54:43+03:00
Общество

Минтруд: с 30 марта по 5 апреля отдыхаем с сохранением зарплаты

Заработок должен быть сохранен в полном объеме
Лев ИСТОМИН
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Заработок должен быть сохраненЗаработок должен быть сохраненФото: Алексей БУЛАТОВ
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Минтруд РФ поведал гражданам об условиях оплаты труда на нерабочей неделе с 30 марта по 5 апреля. Также в ведомстве дали рекомендации сотрудникам и работодателям в связи с длинными выходными.

Заработная плата в дни выходных должна быть сохранена в полном объеме: она не должна быть выше обычной, так как эти дни не считаются выходными или праздничными. Кроме этого, дни с 30 марта по 3 апреля не могут быть включены в число отпускных дней, пишет сайт «Комсомольская правда».

Также в ведомстве уточнили, что на будущей неделе будут работать в обычном режиме все службы жизнеобеспечения, а также продуктовые магазины, аптеки, банковские организации, общественный транспорт, государственные, муниципальные и социальные организации.

О нерабочей неделе 25 марта сообщил президента России Владимир Путин, назвавший причиной такого решения – заботу о жизни и здоровье граждан страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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