Депутат Госдумы попросил главу СКР Бастрыкина «взять на карандаш» смертельный пожар в Екатеринбурге

27 Март 2020 2020-03-27T12:37:22+03:00

В огне погибли семь человек

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Поздно вечером, 26 марта, в Екатеринбурге сгорел двухэтажный жилой дом по улице Омской. В огне погибли семь человек, еще 10 смогли эвакуироваться самостоятельно.

Это не первый подобный пожар: с начала года несколько старых домов горели в микрорайоне Эльмаш. Местные жители считают, что это поджоги.

Что касается пожара на улице Омская, то тут даже в полиции считают, что дело может быть связано с умышленным уничтожением строения на 80%. Рядом с домом растет новый жилой квартал «Основа», который возводит застройщик ООО "Фортис".

Депутат Госдумы от Екатеринбурга Андрей Альшевских:

- Попросил главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина «взять на карандаш» ход расследования по Омской и в целом массового «истребления» неугодных трущоб.

Также председатель Гордумы Екатеринбурга Игорь Володин сегодня выступил с предложением объединить усилия силовиков для оперативного расследования уголовного дела, которое завели по факту пожара.

В компании ООО «Фортис» отрицают причастность к пожару на улице Омской:

- Компания не имеет отношения к случившемуся пожару. Мы уверены, что правоохранительные органы проведут экспертизу, выяснят причину и установят виновных в этом происшествии. Хотим подчеркнуть, что у ООО «Фортис» дом по улице Омская, 91, стоял в планах на расселение в установленном законом порядке в 2021 году, под вторую очередь строительства ЖК «Основа», как это уже было сделано по первой очереди.

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ИСТОЧНИК KP.RU