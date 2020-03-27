Коронавирус в Екатеринбурге: медики обследовали 867 человек за сутки

27 Март 2020 2020-03-27T12:05:38+03:00

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Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на Урале, за сутки медики провели 1002 исследования проб на COVID-19. Их взяли у тех, у кого были для этого показания: либо симптомы ОРВИ, либо поезда за границу, либо контакт с уже заболевшими людьми.

- Медиками обследовано 867 человек. Всего специалистами проведено 10 472 исследования с начала февраля и обследовано 7 088 человек, - рассказали в оперштабе.

На сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано 20 случаев заболевания коронавирусом. Все 20 человек сейчас находится в ГКБ №40 под пристальным наблюдением врачей.

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ИСТОЧНИК KP.RU