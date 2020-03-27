2020-03-27T11:04:22+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге двум наркоторговцам дали 18 лет на двоих

Молодые люди делали закладки на территории всего города
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге двум наркоторговцам дали 18 лет на двоихВ Екатеринбурге двум наркоторговцам дали 18 лет на двоихФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге под суд отправили двух молодых людей 21 и 20 лет, которых обвиняют в незаконном обороте наркотиков через Интернет. В начале августа прошлого года они начали работать с неизвестным лицом, который давал им информацию о месте нахождения тайников. Молодые люди ехали на место, забирали наркотики, распределяли по сверткам и прятали в другие тайники.

- После этого через Интернет они связывались с неизвестным лицом, сообщали ему о том, где хранятся наркотики, для последующего сбыта также через Интернет, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – Кроме того, обвиняемыми были приисканы полимерные пакеты с застежками, магниты, изолента, электронные весы, спичечные коробки.

Свою вину оба молодых человека признали в полном объеме. И, в итоге, суд назначил одному из них 9 лет и 6 месяцев, а второму – 9 лет колонии. Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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