2020-03-27T10:41:30+03:00
Общество

Охотник из Екатеринбурга спас раненную косулю, которую едва не загрызли бродячие псы

Животное доставили в ветклинику, где ему провели осмотр и зашили раненные лапы
Мария Трапезникова
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Фото: Евгений СурнинФото: Евгений Сурнин
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Охотник из Екатеринбурга, Евгений Сурнин, спас раненную косулю, которую едва не загрызли бродячие собаки. Ему пришлось отбивать животное от зубастой стаи голодных псов. Еле живого самца сибирской косули эвакуировали и доставили в ветклинику, где ему провели комплексный осмотр и зашили раненные лапы. После этого животное оставили на восстановление в вольере.

- Кормят стандартно: зерном, сочной зеленью, вениками и сеном. От шока – очень много пьет. Но я думаю, все будет хорошо, есть надежда, что мы его восстановим, - рассказал на своей странице в Facebook Евгений. – Думаю, он приобрел новую судьбу. Главное сейчас выжить, а там будет взвешенное решение со специально уполномоченным органом.

Фото: Евгений Сурнин

Фото: Евгений Сурнин

Охотник также отметил, что подобные случаи, к сожалению, случаются все чаще – особенно по весне. Это происходит из-за того, что люди берут собак к себе домой и через некоторое время выкидывают, когда она становится не нужна.

- Вы обрекаете ее на мучительную жизнь. Кушать хочется всегда – это инстинкт! А вот охотиться, например, как волк, собаке не дано, жизнь не научила, - объясняет Евгений. – В конкурентной бродячей среде за свалки многие сбиваются в стаи и на промысел в лек! Это катастрофа для охотничьих животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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