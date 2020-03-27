Охотник из Екатеринбурга спас раненную косулю, которую едва не загрызли бродячие псы
Охотник из Екатеринбурга, Евгений Сурнин, спас раненную косулю, которую едва не загрызли бродячие собаки. Ему пришлось отбивать животное от зубастой стаи голодных псов. Еле живого самца сибирской косули эвакуировали и доставили в ветклинику, где ему провели комплексный осмотр и зашили раненные лапы. После этого животное оставили на восстановление в вольере.
- Кормят стандартно: зерном, сочной зеленью, вениками и сеном. От шока – очень много пьет. Но я думаю, все будет хорошо, есть надежда, что мы его восстановим, - рассказал на своей странице в Facebook Евгений. – Думаю, он приобрел новую судьбу. Главное сейчас выжить, а там будет взвешенное решение со специально уполномоченным органом.
Фото: Евгений Сурнин
Охотник также отметил, что подобные случаи, к сожалению, случаются все чаще – особенно по весне. Это происходит из-за того, что люди берут собак к себе домой и через некоторое время выкидывают, когда она становится не нужна.
- Вы обрекаете ее на мучительную жизнь. Кушать хочется всегда – это инстинкт! А вот охотиться, например, как волк, собаке не дано, жизнь не научила, - объясняет Евгений. – В конкурентной бродячей среде за свалки многие сбиваются в стаи и на промысел в лек! Это катастрофа для охотничьих животных.
ИСТОЧНИК KP.RU