Коронавирус в Екатеринбурге: мэрия запустила «горячую линию» для горожан старше 65 лет
Администрация Екатеринбурге решила запустить «горячую линию» для горожан старше 65 лет, которые являются особенно подверженной группой населения во время вспышки коронавируса.
- Пожилые жители мегаполиса смогут получить разъяснения о том, как вызвать на дом врача и скорую помощь, оставить заявку на доставку продуктов и медикаментов и другие волнующие людей почтенного возраста вопросы, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
Телефон «горячей линии»: 8 (343) 304-12-18.
Сейчас в помощь пожилым людям работают волонтеры Свердловского областного медицинского колледжа – молодые люди ходят за покупками и доставляют прямо до квартиры продукты и необходимые медикаменты.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»