Коронавирус в Екатеринбурге: мэрия запустила «горячую линию» для горожан старше 65 лет

27 Март 2020 2020-03-27T10:01:22+03:00

По телефону объяснят, как вызвать на дом врача Фото: Иван МАКЕЕВ

По телефону объяснят, как вызвать на дом врача

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Администрация Екатеринбурге решила запустить «горячую линию» для горожан старше 65 лет, которые являются особенно подверженной группой населения во время вспышки коронавируса.

- Пожилые жители мегаполиса смогут получить разъяснения о том, как вызвать на дом врача и скорую помощь, оставить заявку на доставку продуктов и медикаментов и другие волнующие людей почтенного возраста вопросы, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Телефон «горячей линии»: 8 (343) 304-12-18.

Сейчас в помощь пожилым людям работают волонтеры Свердловского областного медицинского колледжа – молодые люди ходят за покупками и доставляют прямо до квартиры продукты и необходимые медикаменты.

ИСТОЧНИК KP.RU