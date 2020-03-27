2020-03-27T08:37:42+03:00
Происшествия

Погорельцы из Екатеринбурга, чей дом сгорел минувшей ночью, получат новое жилье

Трагедия унесла жизни семи человек
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской областиФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
Изменить размер текста:

Губернатор Евгений Куйвашев поручил предоставить жилье всем пострадавшим в жутком пожаре в Екатеринбурге, который произошел минувшей ночью. Трагедия унесла жизни семи человек, а еще один – сильно пострадал. Десять жителей дома смогли выбраться из огня самостоятельно, один человек пострадал. Еще десять жителей дома смогли выбраться из огня самостоятельно. Дом сгорел полностью.

- Дано поручение выяснить причины происшествия, оказать помощь семьям погибших и пострадавших, - рассказали в региональном департаменте информполитики. – Главе города Александру Высокинскому поручено обеспечить жильцов дома жильем из маневренного фонда. Губернатор Куйвашев держит ситуацию под контролем, находясь в диалоге со всеми оперативными службами и главой столицы Урала.

Кроме того, в полиции предполагают, что причиной пожара на 80% мог стать умышленный поджог. Сейчас силовики устанавливают всех возможных свидетелей и очевидцев трагедии среди граждан, проживающих в близлежащих жилых домах. Также стало известно, что после пожара следственный комитет завел уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Умышленное уничтожение имущества».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На 80% - поджог: появилось видео с места пожара в доме в Екатеринбурге, где погибли 7 человек. На месте работает следственно-оперативная группа (подробнее)

После пожара в Екатеринбурге, где погибли семь человек, СКР завел два уголовных дела. Огнем был охвачен двухэтажный барак на улице Омской (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Екатеринбурге: мэрия запустила «горячую линию» для горожан старше 65 лет
Погорельцы из Екатеринбурга, чей дом сгорел минувшей ночью, получат новое жилье
«Уральские авиалинии» вывезли из Таиланда 133 россиянина
На Урале закрыли восточное кафе из-за антисанитарии
Представлялся разными именами: в Екатеринбурге под суд отправили мошенника, обокравшего 168 человек на пять миллионов
«Уральские авиалинии» будут летать из Екатеринбурга в Калининград в четыре раза чаще
В центре Екатеринбурга на несколько часов перекроют движение трамваев
Хит уральского музыканта зазвучит в «Солдатках»
В Екатеринбурге на Уктусской неизвестный в маске попытался ограбить банк
На Урале спасатели продлили штормовое предупреждение из-за сильного ветра
ВТБ разработал сервис цифровой бухгалтерии для предпринимателей
Нерабочая неделя в Екатеринбурге: как будут работать магазины и кафе с 28 марта по 5 апреля 2020 года
«Выходные дни - это не каникулы»: Евгений Куйвашев призвал уральцев провести следующую неделю в кругу семьи
«Все хотят обниматься»: лидер Уральской группы «Сансара» вместе с дочкой записал песню про отношения во время карантина
ВТБ Капитал Инвестиции приобрели долю в Европейской Юридической Службе
Опрос от «Комсомолки»: как в России проходит дистанционное обучение в школах?
Бросала гранаты и водила танк: содержанка из Екатеринбурга ради славы ушла в армию
В Екатеринбурге на три дня закроют движение трамваев по улице Луначарского
Нерабочая неделя в Екатеринбурге: с понедельника закроют детские сады