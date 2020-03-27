Погорельцы из Екатеринбурга, чей дом сгорел минувшей ночью, получат новое жилье

27 Март 2020 2020-03-27T08:37:42+03:00

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Губернатор Евгений Куйвашев поручил предоставить жилье всем пострадавшим в жутком пожаре в Екатеринбурге, который произошел минувшей ночью. Трагедия унесла жизни семи человек, а еще один – сильно пострадал. Десять жителей дома смогли выбраться из огня самостоятельно, один человек пострадал. Еще десять жителей дома смогли выбраться из огня самостоятельно. Дом сгорел полностью.

- Дано поручение выяснить причины происшествия, оказать помощь семьям погибших и пострадавших, - рассказали в региональном департаменте информполитики. – Главе города Александру Высокинскому поручено обеспечить жильцов дома жильем из маневренного фонда. Губернатор Куйвашев держит ситуацию под контролем, находясь в диалоге со всеми оперативными службами и главой столицы Урала.

Кроме того, в полиции предполагают, что причиной пожара на 80% мог стать умышленный поджог. Сейчас силовики устанавливают всех возможных свидетелей и очевидцев трагедии среди граждан, проживающих в близлежащих жилых домах. Также стало известно, что после пожара следственный комитет завел уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Умышленное уничтожение имущества».

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ИСТОЧНИК KP.RU