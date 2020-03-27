Представлялся разными именами: в Екатеринбурге под суд отправили мошенника, обокравшего 168 человек на пять миллионов

27 Март 2020 2020-03-27T07:30:38+03:00

Молодой человек вместе с еще двумя людьми орудовал по России два года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Молодой человек вместе с еще двумя людьми орудовал по России два года

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В Екатеринбурге под суд отправили 25-летнего жителя Ижевска, которого обвиняют в мошенничестве в крупном размере. В начале 2016 года у его брата появилось желание обокрасть людей под видом торговли запасными частями к автомобилям или автоприцепам.

В банду вошли три человека, включая и обвиняемого. Они орудовали с февраля 2016-го по августа 2018 года и с целью маскировки даже создали 13 интернет-магазинов.

- Челны преступной группы, создавая видимость работы и представляясь сотрудниками этих магазинов, отвечали на входящие звонки клиентов, получая информацию о необходимом товаре, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – После чего отправляли на электронные ящики поддельные бланки договоров поставки запасных частей к автомобилям, а после их подписания клиентами и поступления от них оплаты за запчасти прекращали выходить на связь с клиентами.

Житель Ижевска работал под видом двух организаций и семи ИП, руководителями которых выступали подставные лица. В общей сложности, от рук его банды пострадали 168 человек в 41 городе страны, а ущерб составил больше 5,6 миллионов рублей.

В ходе расследования уголовного дела молодой человек полностью признал свою вину. А его брат и еще один участник группы объявлены в международный розыск. Уголовное дело направлено в Ленинский суд Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU