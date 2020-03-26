В Екатеринбурге на Уктусской неизвестный в маске попытался ограбил банк

26 Март 2020 2020-03-26T20:15:07+03:00

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В Екатеринбурге на Уктусской неизвестный в маске ограбил банк. Как рассказал "КП-Екатеринбург" источник в правоохранительных органах, разбойное нападение произошло сегодня вечером в 20:30. Нападавший был один, на нем была маска, а в руках предмет, похожий на пистолет. Мужчине удалось скрыться.

- Была попытка вооруженного нападения, не увенчавшаяся успехом. Сотрудники банка и материальные ценности не пострадали, - рассказали в пресс-службе банка "Уралсиб".

Информацию о ЧП подтвердили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. На месте работает следственно-оперативная группа. Полицейские опрашивают свидетелей.

Мужчина, питавшийся ограбить банк, скрылся Фото: Евгений Стоянов

ИСТОЧНИК KP.RU