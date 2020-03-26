2020-03-26T18:41:35+03:00
Общество

ВТБ разработал сервис цифровой бухгалтерии для предпринимателей

ВТБ запускает дистанционный сервис для малого и среднего бизнеса, освобождаю-щий клиентов от необходимости посещать офис
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Фото: предоставлено ВТБФото: предоставлено ВТБ
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ВТБ запускает дистанционный сервис для малого и среднего бизнеса, освобождаю-щий клиентов от необходимости посещать офис. Новое приложение включает ин-струменты, необходимые ИП для полноценного документооборота: бухгалтерский и налоговый учет «под ключ», консалтинг и другие возможности. По подсчётам банка, уже сейчас новой услугой могут воспользоваться более 10 тысяч предприятий - кли-ентов ВТБ и других банков.

В мобильном приложении Цифра пользователь может самостоятельно отслеживать фи-нансовые операции, управлять несколькими счетами, открытыми в разных банках, полу-чать напоминания о рабочих задачах и персонализированные экспертные рекомендации на основе глубокой рыночной аналитики.

Цифра доступна не только клиентам ВТБ, но и других банков. Для подключения к сервису необходимо скачать его и зарегистрироваться. К аккаунту можно привязать расчетные счета в банках, либо отправить онлайн-заявку на открытие счета РКО в ВТБ.

Приложение автоматически выгружает информацию о транзакциях, рассчитывает и от-правляет налоговые и иные обязательные платежи, формирует декларации и прочие до-кументы. В чате клиенты смогут задать любые вопросы бухгалтеру, связанные с финансо-вым сопровождением бизнеса, и получить оперативные ответы на них. Например, доку-менты, которые нужно сфотографировать для отправки в налоговую.

«Запуск Цифры сейчас особенно актуален - она упрощает удаленную работу предприни-мателей, позволяет позаботиться о безопасности, исключив необходимость личных кон-тактов. Это цифровой аутсорсинг бухгалтерии «под ключ», по нашим оценкам, позволяю-щий сэкономить в год до 50 тысяч рублей в сравнении с аналогичными услугами онлайн-банков и аутсорсинговых компаний. ВТБ интересно развивать небанковские сервисы, и но-вое приложение как раз является одним из этапов создания экосистемы для среднего и малого бизнеса», - отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса - старший вице-президент банка ВТБ.

Скачать мобильное приложение Цифра можно бесплатно в App Store и Google Play.

ИСТОЧНИК KP.RU

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