2020-03-26T16:18:02+03:00
Происшествия

Прыскал газом в лицо: видео ограбления цветочного киоска в Екатеринбурге, которое устроил 17-летний парень

Храбрая продавщица попыталась дать отпор налетчику, у которого был нож и газовый баллончик
Евгений Стоянов
Поделиться:
Парень перемахнул через прилавок после того, как продавщица скрылась с деньгами. Фото: СУ СКРПарень перемахнул через прилавок после того, как продавщица скрылась с деньгами. Фото: СУ СКР
Изменить размер текста:

Появилось видео дерзкого нападения на цветочный киоск на Вторчермете, которое устроил 17-летний парень. Напомним, ограбление цветочного ларька случилось на улице Санаторной в ночь на 11 марта.

На кадрах видео, опубликованных пресс-службой СКР, видно, что налетчик не церемонился с женщиной. Он начал распылять в нее газовый баллончик, а другой рукой достал нож.

Но женщина не испугалась. Она схватила кассу и поспешила убежать с ней вглубь помещения. Но юный разбойник также не растерялся. Он перемахнул через прилавок, подбежал к продавцу, снова брызнул в нее из баллончика и силой вырвал у женщины наличность. После этого 17-летний парень поспешил убежать.

Дерзкое нападение на цветочный киоск на Вторчермете.Видео: Следственный комитет

Но юный разбойник сильно наследил на месте преступления и оставил на месте преступления отпечатки пальцев. Оказалось, что эти отпечатки уже были в базе силовиков. Они принадлежали несовершеннолетнему, который до этого уже был судим за аналогичное преступление. Полиция задержала 17-летнего парня в Асбесте.

Сейчас ему уже предъявили обвинение в разбое. Парню светит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ разработал сервис цифровой бухгалтерии для предпринимателей
Нерабочая неделя в Екатеринбурге: как будут работать магазины и кафе с 28 марта по 5 апреля 2020 года
«Выходные дни - это не каникулы»: Евгений Куйвашев призвал уральцев провести следующую неделю в кругу семьи
«Все хотят обниматься»: лидер Уральской группы «Сансара» вместе с дочкой записал песню про отношения во время карантина
ВТБ Капитал Инвестиции приобрели долю в Европейской Юридической Службе
Опрос от «Комсомолки»: как в России проходит дистанционное обучение в школах?
Бросала гранаты и водила танк: содержанка из Екатеринбурга ради славы ушла в армию
В Екатеринбурге на три дня закроют движение трамваев по улице Луначарского
Нерабочая неделя в Екатеринбурге: с понедельника закроют детские сады
Прыскал газом в лицо: видео ограбления цветочного киоска в Екатеринбурге, которое устроил 17-летний парень
ОАО «РЖД» и ЯНАО подписали соглашение о сотрудничестве
Екатеринбуржец отсудил у соседей 310 тысяч за сгоревшую машину
Коронавирус в Екатеринбурге: волонтеры предложили поухаживать за питомцами тех, кого посадили на карантин
Коронавирус в Екатеринбурге: Урал вошел в десятку лучших регионов, чтобы путешествовать виртуально
В Екатеринбурге свой пост покинет главврач больницы, где в коридоре умерла пациентка
В Екатеринбурге на 10 дней перекроют перекресток на Эльмаше
За неделю «Уральские авиалинии» вернули домой больше 10 тысяч россиян
Коронавирус в Екатеринбурге: ГИБДД вводит пропускной режим в РЭО
Обещали исцелить внучку: свердловские аферисты обокрали бабушек на пять миллионов
В Екатеринбурге на два месяца закроют движение по Белореченской
В Екатеринбурге 17-летний парень ограбил цветочный киоск, угрожая продавщице ножом и газовым баллоном
ВТБ с 31 марта запускает упрощенную программу помощи пострадавшим от коронавируса заемщикам
Коронавирус в Екатеринбурге: в Кольцово установили еще два тепловизора
Коронавирус в Екатеринбурге: шахматный турнир претендентов приостановили из-за вспышки COVID-19
В период с 28.03 по 5.04.2020 года отделения «Банка Уралсиб» будут работать в обычном режиме
Нерабочая неделя в Екатеринбурге: как будет работать транспорт с 28 марта по 5 апреля 2020 года
Коронавирус в Екатеринбурге: Высокинский поручил закрыть все ТЦ и рестораны
Быстрые и бесплатные: УБРиР подключил систему быстрых платежей
Коронавирус в Екатеринбурге: на онлайн-обучение школьников выделили 20 миллионов