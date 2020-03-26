Прыскал газом в лицо: видео ограбления цветочного киоска в Екатеринбурге, которое устроил 17-летний парень

26 Март 2020 2020-03-26T16:18:02+03:00

Парень перемахнул через прилавок после того, как продавщица скрылась с деньгами. Фото: СУ СКР

Храбрая продавщица попыталась дать отпор налетчику, у которого был нож и газовый баллончик

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Появилось видео дерзкого нападения на цветочный киоск на Вторчермете, которое устроил 17-летний парень. Напомним, ограбление цветочного ларька случилось на улице Санаторной в ночь на 11 марта.

На кадрах видео, опубликованных пресс-службой СКР, видно, что налетчик не церемонился с женщиной. Он начал распылять в нее газовый баллончик, а другой рукой достал нож.

Но женщина не испугалась. Она схватила кассу и поспешила убежать с ней вглубь помещения. Но юный разбойник также не растерялся. Он перемахнул через прилавок, подбежал к продавцу, снова брызнул в нее из баллончика и силой вырвал у женщины наличность. После этого 17-летний парень поспешил убежать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/768929" frameborder="0"></iframe> Дерзкое нападение на цветочный киоск на Вторчермете.Видео: Следственный комитет

Но юный разбойник сильно наследил на месте преступления и оставил на месте преступления отпечатки пальцев. Оказалось, что эти отпечатки уже были в базе силовиков. Они принадлежали несовершеннолетнему, который до этого уже был судим за аналогичное преступление. Полиция задержала 17-летнего парня в Асбесте.

Сейчас ему уже предъявили обвинение в разбое. Парню светит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU