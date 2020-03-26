Коронавирус в Екатеринбурге: Урал вошел в десятку лучших регионов, чтобы путешествовать виртуально

26 Март 2020 2020-03-26T14:07:38+03:00

Спектакли теперь можно посмотреть онлайн Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Пока Свердловскую область одолевает коронавирус и все общественные места закрылись, многие переходят в режим online. Поэтому туристический портал «ТурСтат» составил рейтинг самых лучших регионов России для виртуальных путешествий по музеям и различным достопримечательностям.

- На первых местах оказалось Подмосковье и Крым. Дальше: Воронежская, Самарская области, Краснодарский край, Иркутсткая область, Ленинградская область, Владимирская область, Башкирия и Свердловская область, - рассказали в пресс-службе «ТурСтат». - Она заняла 10 место.

Рейтинг был составлен по результатам исследования числа предложений виртуальных туров по регионам страны в различных поисковых системах.

ИСТОЧНИК KP.RU