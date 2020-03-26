2020-03-26T14:07:38+03:00
Общество

Коронавирус в Екатеринбурге: Урал вошел в десятку лучших регионов, чтобы путешествовать виртуально

Свердловская область заняла 10 место
Мария Трапезникова
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Спектакли теперь можно посмотреть онлайнСпектакли теперь можно посмотреть онлайнФото: Алексей БУЛАТОВ
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Пока Свердловскую область одолевает коронавирус и все общественные места закрылись, многие переходят в режим online. Поэтому туристический портал «ТурСтат» составил рейтинг самых лучших регионов России для виртуальных путешествий по музеям и различным достопримечательностям.

- На первых местах оказалось Подмосковье и Крым. Дальше: Воронежская, Самарская области, Краснодарский край, Иркутсткая область, Ленинградская область, Владимирская область, Башкирия и Свердловская область, - рассказали в пресс-службе «ТурСтат». - Она заняла 10 место.

Рейтинг был составлен по результатам исследования числа предложений виртуальных туров по регионам страны в различных поисковых системах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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