Обещали исцелить внучку: свердловские аферисты обокрали бабушек на пять миллионов

26 Март 2020 2020-03-26T12:26:31+03:00

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В Свердловской области аферисты обокрали двух пожилых женщин, 68 и 91 лет, на пять миллионов рублей. У первой пострадавшей мошенники украли три миллиона. Они пообещали исцелить ее внучку, если та будет проходить курс лечения у экстрасенсов.

- Вторая дама лишилась более двух с половиной миллионов рублей. Она добровольно перевела на указанный преступниками банковский счет все свои накопления, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых. - Лжебанкиры напугали ее извещением о том, что ее счета подверглись мошенническим действиям и попросили с целью обезопасить свои средства, перевести деньги в другой банк.

В связи с этим, полиция просит горожан быть бдительными и не повторять чужих ошибок. А также соблюдать простые правила безопасности и сразу же сообщать в полицию, если столкнулись с фактами мошенничества, по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области: 8 (343)358 -71-61.

ИСТОЧНИК KP.RU