В Екатеринбурге на два месяца закроют движение по Белореченской
С 6 апреля по 5 июня на участке будут ремонтировать теплотрассу
Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга
Изменить размер текста:
Специалисты ЕТК в Екатеринбурге на два месяца закроют движение по улице Белореченской: от Шаумяна до Волгоградской. Ограничения вводятся с 6 апреля по 5 июня.
- Закрытие участка улицы связано с проведением планового ремонта теплотрассы. После окончания работ предприятие восстановит элементы нарушенного благоустройства, - отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
Фото: Яндекс.Карты
Местных жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а водителям обращать внимание на новые знаки и заранее планировать свой маршрут.
ИСТОЧНИК KP.RU