В Екатеринбурге на два месяца закроют движение по Белореченской

26 Март 2020 2020-03-26T12:12:26+03:00

С 6 апреля по 5 июня на участке будут ремонтировать теплотрассу

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Специалисты ЕТК в Екатеринбурге на два месяца закроют движение по улице Белореченской: от Шаумяна до Волгоградской. Ограничения вводятся с 6 апреля по 5 июня.

- Закрытие участка улицы связано с проведением планового ремонта теплотрассы. После окончания работ предприятие восстановит элементы нарушенного благоустройства, - отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Фото: Яндекс.Карты

Местных жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а водителям обращать внимание на новые знаки и заранее планировать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU