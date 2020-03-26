2020-03-26T12:12:26+03:00
Общество

В Екатеринбурге на два месяца закроют движение по Белореченской

С 6 апреля по 5 июня на участке будут ремонтировать теплотрассу
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба мэрии ЕкатеринбургаФото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга
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Специалисты ЕТК в Екатеринбурге на два месяца закроют движение по улице Белореченской: от Шаумяна до Волгоградской. Ограничения вводятся с 6 апреля по 5 июня.

- Закрытие участка улицы связано с проведением планового ремонта теплотрассы. После окончания работ предприятие восстановит элементы нарушенного благоустройства, - отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Фото: Яндекс.Карты

Фото: Яндекс.Карты

Местных жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а водителям обращать внимание на новые знаки и заранее планировать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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