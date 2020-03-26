В Екатеринбурге 17-летний парень ограбил цветочный киоск, угрожая продавщице ножом и газовым баллоном

26 Март 2020 2020-03-26T12:15:24+03:00

Нападение на киоск произошло в ночь на 11 марта. Фото: СУ СКР

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В Екатеринбурге 17-летний парень с ножом и газовым баллоном ограбил цветочный киоск. Все произошло в ночь на 11 марта на Вторчермете.

- По данным следствия, обвиняемый пришёл в павильон продажи цветов по улице Санаторная в Екатеринбурге, где, применяя нож и газовый баллончик, совершил разбойное нападение на продавца, похитив из кассы порядка 5 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Полицейским довольно быстро удалось установить подозреваемого в дерзком налете на цветочный киоск.

Нападавший напал на киоск с ножом и баллоном. Фото: СУ СКР

- Выйти на след фигуранта удалось сотрудникам полиции после того, как на месте происшествия были обнаружены следы пальцев рук. Поскольку молодой человек ранее уже был судим за аналогичное преступление, его сведения имелись у правоохранительных органов, и установить злоумышленника уже было, что называется, «делом техники» – он был задержан в городе Асбесте, - рассказал пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.

Поскольку фигурант несовершеннолетний, делом занялся СК. Следственный отдел по Чкаловскому району Екатеринбурга уже предъявил 17-летнему парню обвинение по второй части статьи 162 УК РФ (разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Сначала обвиняемый отнекивался, но под тяжестью собранных доказательств признался в преступлении.

- Наказание за совершение указанного преступления предусмотрено вплоть до 10 лет лишения свободы, - уточнили в СКР.

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ИСТОЧНИК KP.RU