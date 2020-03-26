2020-03-26T11:46:30+03:00
Общество

В период с 28.03 по 5.04.2020 года отделения «Банка Уралсиб» будут работать в обычном режиме

В отделениях Банка проводится регулярная усиленная санитарная обработка поверхностей
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Предоставлено Банком УралсибПредоставлено Банком Уралсиб
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В период с 28.03 по 5.04.2020 года отделения ПАО «БАНК УРАЛСИБ» осуществляют обслуживание клиентов в обычном режиме.

Мы стараемся максимально обезопасить наших клиентов - в отделениях Банка проводится регулярная усиленная санитарная обработка поверхностей и устройств самообслуживания, установлены дезинфекторы для рук, произведена замена фильтров в системах кондиционирования. Несмотря на все эти меры, мы еще раз призываем по возможности пользоваться дистанционными каналами обслуживания.

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В период с 28.03 по 5.04.2020 года отделения «Банка Уралсиб» будут работать в обычном режиме
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