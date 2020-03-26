Коронавирус в Екатеринбурге: на онлайн-обучение школьников выделили 20 миллионов

26 Март 2020 2020-03-26T10:40:24+03:00

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В связи со вспышкой коронавируса в Екатеринбурге и Свердловской области было принято решение отменить все очные занятия в школах и вузах и перевести их в онлайн-формат. Однако оказалось, что не все учебные заведения к такому были готовы. Поэтому губернатор Евгений Куйвашев решил выделить из резервного фонда областного правительства 20 миллионов рублей, чтобы обеспечить школы и вузы быстрым Интернетом и улучшить связь.

- Мы никогда не сталкивались с такой необходимостью, поэтому, к сожалению, не все школы оказались готовы к дистанционной работе. Из 500 382 человек, обучающихся в 1038 школах, у 25 133 учащихся из 732 школ могут возникнуть проблемы с электронным обучением, - отметил губернатор на своей странице в Instagram. - В некоторых школах сейчас очень слабый интернет, у некоторых учеников нет компьютеров.

Этот вопрос Куйвашев пообещал решить в ближайшее время. Кроме того, в области отменены не только занятия, но и, в целом, все массовые мероприятия. Согласно постановлению губернатора, теперь нельзя проводить мероприятия, численность которых превышает 50 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU