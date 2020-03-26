Более 100 железнодорожных переездов обновит Свердловская магистраль в 2020 году

26 Март 2020 2020-03-26T10:30:08+03:00

На эти цели будет выделено более 150 миллионов рублей

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Свердловская магистраль в рамках программы по повышению надежности инфраструктуры в местах пересечения автомобильных и железных дорог в 2020 году планирует обновить 128 переездов. На эти цели будет выделено более 150 млн рублей. Программа направлена на повышение безопасности движения и предупреждение дорожно-транспортных происшествий.

Комплекс мероприятий включает плановый ремонт и модернизацию переездов, оборудование их современными предупредительными и заградительными устройствами и другие работы. Так, устройство заграждения переездов (УЗП) будет установлено на переезде перегона Кунавино – Каменск-Уральский. Еще на 20 объектах будет проведена замена УЗП.

На 55 объектах будет проведена замена настила с укладкой резинокордового покрытия, на 38 улучшены системы электроснабжения и освещения, на трех проведена модернизация автоматической переездной сигнализации.

Капитальный ремонт переездов запланирован на станциях Кабельная, Богданович; на перегонах Шарташ – Аппаратная, Шабуничи – Оверята, Верхняя – Промежуток. Капремонт включает замену УЗП и настилов, дорожных знаков, шлагбаумов, сигнальных столбиков и водоотводных лотков, а также асфальтирование междупутья в границах переездов.

На переездах на станции Кукуштан и перегоне Лечебный – Кольцово запланирована установка комплексов автоматической фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения водителями автотранспортных средств.