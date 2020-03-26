Коронавирус в Екатеринбурге: частная лаборатория стала делать платные анализы на COVID-19

26 Март 2020 2020-03-26T10:23:36+03:00

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Еще одна лаборатория Екатеринбурга подключилась к тестированию анализов на коронавирусную инфекцию. Только в этот раз - платно. Так, с сегодняшнего дня лабораторная служба «Хеликс» предлагает провериться на COVID-19 всем желающим.

- В центрах «Хеликс» будет организован график и выделены временные интервалы, когда может быть осуществлен прием пациентов, которые хотят сдать тест на коронавирус, - сообщается на официальном сайте лаборатории. - Запись организовала через контакт-центр для разграничения пациентов каждые 10-15 минут. Таким образом, клиентам не придется ожидать сдачи анализа в очереди, а время нахождения в центре составит не более 5-7 минут.

Фото: лаборатория "Хеликс"

Вместе с тем, в лаборатории отмечают, что проверять они будут только бессимптомных пациентов. Во время записи на сдачу теста, пациент будет рассказывать, были ли он за границей в последние две недели или в контакте с теми, кто был. После этого у него измеряют температуру с помощью тепловизора.

- Все пациенты, прибывшие или контактировавшие с прибывшими из стран с высоким уровнем распространения COVID-19, или имеющие повышенную температуру и/или симптомы ОРВИ, будут маршрутизированы согласно рекомендациям Роспотребнадзора, - добавляют в «Хеликс».

Результаты теста становятся известны уже через сутки. Весь медперсонал работает в защитных костюмах и масках, а после каждого клиента будет проводиться дезинфекция рабочего места медсестры и всех часто контактируемых поверхностей. Так что пациентам переживать не стоит.

ИСТОЧНИК KP.RU