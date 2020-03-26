2020-03-26T10:09:28+03:00
Общество

«Большой брат следит за тобой»: уральские художники «подменили» стелу на въезде в Екатеринбург

Теперь вместо оригинальных букв на ней красуется отсылка к антиутопии Джорджа Оруэлла
Мария Трапезникова
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Фото: Анна МатвееваФото: Анна Матвеева
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Сегодня утром на въезде в столицу Урала на Новомосковском тракте на знаменитой стеле «Екатеринбург» появилась другая надпись. Теперь на ней синими буквами выложена фраза «Большой брат», которая отсылает к антиутопии Джорджа Оруэлла. Оказалось, что авторами такого преображения стали уличные художники из команды «PS - ЛЧ».

По словам художников, на работу их вдохновила одноименная песня екатеринбургской певицы VIQ о том, как радикально проблемы российского общества меняют жизни простых людей.

Фото: Анна Матвеева

Фото: Анна Матвеева

- Мы сознательно оградили себя от политики и разбираться в ней не хотим. Она здесь — дело десятое, но наравне с остальными обстоятельствами сильно влияет на личные отношения влюбленных, родственников, друзей и граждан. Услышали песню, поучаствовали в съемках и решили сделать арт, понять который правильно можно, только посмотрев клип, - цитирует одного из художников, Леонида Черного, проект «Артликбез».

Кстати, если все буквы выстроить в вертикальном порядке, друг на друга, то их высота сравнится с пятиэтажным домом. Стелу художники выбрали неслучайно - они считают, что Екатеринбург давно «запустил» ее. Конструкцию поставили так, чтобы не повредить оригинальные буквы стелы.

- Может, этим артом удастся еще и привлечь внимание к пострадавшему облику Екатеринбурга, - добавили художники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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