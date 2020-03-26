Коронавирус в Екатеринбурге: за сутки медики обследовали 572 человека

26 Март 2020 2020-03-26T09:49:19+03:00

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Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Свердлвоской области продолжает публиковать ежедневные сводки. Так, по данным на 26 марта, за минувшие сутки лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» провела 650 исследований проб на COVID-19, забранных у людей, у которых были к этому показания.

- Медики обследовани 572 человека. Специалисты Екатеринбургского клинико-диагностического центра провели 117 исследований и обследовали 92 человека, - отметили в оперштабе.

Всего же с начала февраля было проведено 9 470 исследований и проверены 6 221 человек.

Кстати, мы рассказывали вчера, что в Екатеринбурге появилась новая лаборатория, которая проверяет тесты на коронавирус - она начала работать с 24 марта. А также показывали изнутри, как выглядит Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU