Екатеринбуржцев позвали обсудить строительство трамвайной ветки до Академического
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский позвал жителей на общественные обсуждения о внесении изменений в проект строительства новой трамвайной ветки до Академического. Напомним, линия пройдет по улицам: проспект Академика Сахарова - Вильгельма де Геннина - Серафимы Дерябиной - Токарей - Татищева.
- В предлагаемые проекты внесены перспективные архитектурные решения для дальнейшего развития инфраструктуры мегаполиса, - отметил начальник департамента архитектуры Алексей Храмов. - В частности, предполагается продление трамвайной линии, размещение новых автобусных остановок и пешеходных переходов.
Общая протяженность трамвайной ветки до Академического - четыре километра. На всей линии установят 11 остановок. За работы готовы заплатить 2,7 миллиардов рублей.
Специалисты принимают предложения и замечания по проектам с 27 марта по 15 мая. Для участия приглашаются горожане, которые проживают в Академическом. Ознакомиться с документацией и проголосовать можно на официальном портале города.
ИСТОЧНИК KP.RU