Екатеринбуржцев позвали обсудить строительство трамвайной ветки до Академического

26 Март 2020 2020-03-26T09:21:22+03:00

Екатеринбуржцев позвали на общественные обсуждения по строительству трамвайной ветки до Академического Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проголосовать можно на портале администрации города

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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский позвал жителей на общественные обсуждения о внесении изменений в проект строительства новой трамвайной ветки до Академического. Напомним, линия пройдет по улицам: проспект Академика Сахарова - Вильгельма де Геннина - Серафимы Дерябиной - Токарей - Татищева.

- В предлагаемые проекты внесены перспективные архитектурные решения для дальнейшего развития инфраструктуры мегаполиса, - отметил начальник департамента архитектуры Алексей Храмов. - В частности, предполагается продление трамвайной линии, размещение новых автобусных остановок и пешеходных переходов.

Общая протяженность трамвайной ветки до Академического - четыре километра. На всей линии установят 11 остановок. За работы готовы заплатить 2,7 миллиардов рублей.

Специалисты принимают предложения и замечания по проектам с 27 марта по 15 мая. Для участия приглашаются горожане, которые проживают в Академическом. Ознакомиться с документацией и проголосовать можно на официальном портале города.

ИСТОЧНИК KP.RU