2020-03-26T09:08:56+03:00
Общество

Евгений Куйвашев поручил свердловскому кабмину незамедлительно выполнить задачи, поставленные президентом во время вчерашнего выступления

Выступление президента было посвящено ситуации, которая сложилась на фоне распространения коронавируса
Евгений Стоянов
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Евгений Куйвашев сделал это заявление на заседании областного кабминаЕвгений Куйвашев сделал это заявление на заседании областного кабминаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил кабинету министров незамедлительно выполнить задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным в ходе вчерашнего обращения к россиянам.

- Прошу правительство Свердловской области оперативно разработать план мероприятий по выполнению всех задач, поставленных президентом России. Поручаю незамедлительно определить и обеспечить реализацию комплекса дополнительных мер по вопросам, находящимся в компетенции правительства Свердловской области. Сделать это необходимо в соответствии с обращением Президента России и последующими нормативными актами Правительства Российской Федерации и Государственной Думы, – приводит слова губернатора департамент информационной политики региона.

Напомним, 25 марта, Владимир Путин поставил перед правительством России ряд задач. Глава государства обратился к жителям страны в связи с ситуацией, которая сложилась на фоне распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, Владимир Путин решил сделать следующую неделю нерабочей. Кроме того, президент предложил ряд мер по социальной защите граждан и малого бизнеса. Мы собрали основные тезисы выступления президента здесь.

Меры, предложенные Путиным стали неожиданными не только для простых граждан, но и для высокопоставленных чиновников. В частности, об этом рассказал свердловский вице-губернатор Сергей Бидонько. Правда, чиновник уточнил, что считает задачи, поставленные главой государства, логичными и справедливыми. Правда, президент Уральской торгово-промышленной палаты в разговоре с «КП» отметил, что нерабочая неделя «с точки зрения бизнеса станет «дополнительной нагрузкой сверху на несколько уже состоявшихся проблем».

ИСТОЧНИК KP.RU

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