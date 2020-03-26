Екатеринбургские газовики вытащили из Вечного огня стеклянные бутылки, цветы и салфетки

26 Март 2020 2020-03-26T08:23:58+03:00

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Специалисты «Екатеринбурггаз» накануне провели техобслуживание Вечного огня, расположенного на площади Коммунаров, из-за того, что огонь в нем на некоторое время погас.

И вот, когда газовики демонтировали декоративные плиты на чаще, они обнаружили в камере горения огромное количество мусора: стеклянные бутылки из-под алкоголя, высушенные остатки цветов, салфетки и еще много всего. Очистив камеру, газовики также почистили электроды розжига и контроля пламени, проверили состояние выпускных отверстий смесителя и газовых трубок.

Фото: пресс-служба "Екатеринбурггаз"

- Техобслуживание Вечного огня на площади Коммунаров для его бесперебойной работы проводится ежемесячно. В апреле помимо стандартных работ планируется привести в порядок каменный постамент и декоративные элементы чаши, потерявшие внешний вид после зимы, - отметили в пресс-службе «Екатеринбурггаз».

Сейчас специалисты разрабатывают защиту, чтобы исключить попадание мусора в чашу Вечного огня. Напомним, что его зажгли в Свердловске в 1959 году на месте захоронения погибших в Гражданской войне. В 2007 году на мемориал завезли землю с мест сражений Великой Отечественной Войны.

Первоначально Вечный огонь питался от резервуара со сжиженным газом и требовал постоянной заправки. А в начале 2000-х к памятнику подвели природный газ. И вот, за его состоянием газовики следят около 60 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU