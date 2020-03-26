2020-03-26T08:07:21+03:00
Общество

В Екатеринбурге запретят парковку еще на трех улицах

Знаки повесят во втором квартале этого года
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге запретят парковку еще на трех улицахВ Екатеринбурге запретят парковку еще на трех улицахФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Екатеринбурге Центр организации движения решил запретить парковку еще на трех улицах. Знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» установят во втором квартале этого года.

Где нельзя будет парковаться:

- улица Шатровая от Патриотов до дома №48 на улице Рощинской;

- улица Красноармейская, от Энгельса до Малышева;

- улица Рассветная, от Сыромолотова до здания №11 на улице Рассветной.

В мэрии также напоминают, что знак «Остановка запрещена» относится ко всем автомобилям, за исключением общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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