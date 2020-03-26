В Екатеринбурге запретят парковку еще на трех улицах
Знаки повесят во втором квартале этого года
В Екатеринбурге запретят парковку еще на трех улицахФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:
В Екатеринбурге Центр организации движения решил запретить парковку еще на трех улицах. Знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» установят во втором квартале этого года.
Где нельзя будет парковаться:
- улица Шатровая от Патриотов до дома №48 на улице Рощинской;
- улица Красноармейская, от Энгельса до Малышева;
- улица Рассветная, от Сыромолотова до здания №11 на улице Рассветной.
В мэрии также напоминают, что знак «Остановка запрещена» относится ко всем автомобилям, за исключением общественного транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU