Каждому по 100 лет: в Кольцово перехватили два старинных самовара, которые пытались нелегально провести в Китай

26 Март 2020 2020-03-26T07:52:25+03:00

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Кольцовские таможенники перехватили два старинных самовара, которые пытались нелегально провести в Китай. Общий вес их составил более 12,5 килограммов. Они изготовлены из сплава меди и имеют различные декоративные элементы.

В таможенной декларации была указана лишь предварительная их стоимость: 4855 и 5235 рублей. А экспертиза показала, что оба самовара относятся к категории культурных ценностей и были созданы более 100 лет назад. Их рыночная стоимость составляет более 36 тысяч рублей.

- При перемещении культурных ценностей через таможенную границу в международных почтовых отправлениях, специальное разрешение Минкульта РФ необходимо помещать внутрь посылки, - отметил начальник таможенного поста Кольцово Виктор Шаталов. - За прошлый год нами было пресечено четыре попытки пересылки культурных ценностей.

В итоге, оба самовара оставили на таможне, а в отношении отправителя ведется административное расследование. Ему теперь грозит крупный штраф и возможная конфискация товара.

ИСТОЧНИК KP.RU