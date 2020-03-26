2020-03-26T07:39:47+03:00
Происшествия

Выбирал дома без собак: на Урале поймали вора-гастролера, ограбившего восемь коттеджей на 270 тысяч

Мужчина разбивал окна и похищал драгоценности, чтобы потом перепродать
Мария Трапезникова
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Мужчина разбивал окна и похищал драгоценности, чтобы потом перепродатьМужчина разбивал окна и похищал драгоценности, чтобы потом перепродатьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Березовском, что под Екатеринбургом, под суд отправили 40-летнего жителя Артемовского, которого обвиняют в серии краж со взломом в коттеджах. С апреля по декабрь прошлого года мужчина ограбил восемь домов.

- Каждый раз он выходил на остановках, расположенных в частном секторе Березовского, выбирал подходящий коттедж, ориентируясь на то, что хозяев дома не было и не было сторожевых собак, а затем, разбивая окна, проникал внутрь, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Грабителя интересовали только ювелирные изделия, которые, как правило, всегда хранились в спальных комнатах домов. Проворачивая «операцию», мужчина уезжал в Екатеринбург на автобусе, где после этого перепродавал украшения.

В общем, он похитил драгоценностей на 270 тысяч рублей. На него завели уголовное дело и направили в Березовский горсуд для рассмотрения по существу. Максимальный срок, который теперь ему грозит - до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Выбирал дома без собак: на Урале поймали вора-гастролера, ограбившего восемь коттеджей на 270 тысяч
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