Выбирал дома без собак: на Урале поймали вора-гастролера, ограбившего восемь коттеджей на 270 тысяч
В Березовском, что под Екатеринбургом, под суд отправили 40-летнего жителя Артемовского, которого обвиняют в серии краж со взломом в коттеджах. С апреля по декабрь прошлого года мужчина ограбил восемь домов.
- Каждый раз он выходил на остановках, расположенных в частном секторе Березовского, выбирал подходящий коттедж, ориентируясь на то, что хозяев дома не было и не было сторожевых собак, а затем, разбивая окна, проникал внутрь, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Грабителя интересовали только ювелирные изделия, которые, как правило, всегда хранились в спальных комнатах домов. Проворачивая «операцию», мужчина уезжал в Екатеринбург на автобусе, где после этого перепродавал украшения.
В общем, он похитил драгоценностей на 270 тысяч рублей. На него завели уголовное дело и направили в Березовский горсуд для рассмотрения по существу. Максимальный срок, который теперь ему грозит - до шести лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU