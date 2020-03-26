2020-03-26T07:25:14+03:00
Происшествия

На Урале полицейские поймали похитителя рельс

Мужчина собирался сдать их на металлолом и забрать себе вырученные деньги
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба Управления МВД по УрФОФото: пресс-служба Управления МВД по УрФО
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В Нижнем Тагиле, втором городе Свердловской области, под суд отправили жителя Первоуральска, которого обвиняют в краже рельсов в середине октября прошлого года. Мужчина оказался мастером одного из линейных участков Нижнетагильской дистанции пути.

- Зная, что на территории Верх-Нейвинск находится фрагменты старых рельс, оставшихся после замены железнодорожного полотна, он решился на хищение, - рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД по УрФО.

Чтобы провернуть это «дельце», мужчина дал задание подчиненным рабочим перенести четыре фрагмента рельс в служебную «Газель», общий вес которых составил около 400 килограммов. Рабочие должны были сдать рельсы на металлолом, а все деньги отдать ему.

На следующий день он точно по такой же схеме похитил еще четыре фрагмента рельс и выручил за это восемь тысяч рублей. На него завелиу головное дело и направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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