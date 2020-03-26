Под Екатеринбургом на площади 126 «квадратов» сгорели три садовых домика

26 Март 2020 2020-03-26T06:57:40+03:00

В огне, к счастью, никто не пострадал

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В поселке Гать, что в ГО Верхняя Пышма Свердловской области, минувшей ночью произошел крупный пожар. Диспетчеры МЧС получили сообщение о возгорании в 02:14, на место оперативно направили 16 спасателей на четырех спецмашиах.

- На площади в 126 квадратных метров полностью сгорели три садовых домика, - уточнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

С огнем удалось справиться только спустя полтора часа - в 03:45. Разбирать сгоревшие конструкции закончили к 06:21. По данным МЧС в огне, к счастью, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU