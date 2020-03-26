2020-03-26T06:57:40+03:00
Происшествия

Под Екатеринбургом на площади 126 «квадратов» сгорели три садовых домика

В огне, к счастью, никто не пострадал
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской областиФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
Изменить размер текста:

В поселке Гать, что в ГО Верхняя Пышма Свердловской области, минувшей ночью произошел крупный пожар. Диспетчеры МЧС получили сообщение о возгорании в 02:14, на место оперативно направили 16 спасателей на четырех спецмашиах.

- На площади в 126 квадратных метров полностью сгорели три садовых домика, - уточнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

С огнем удалось справиться только спустя полтора часа - в 03:45. Разбирать сгоревшие конструкции закончили к 06:21. По данным МЧС в огне, к счастью, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Екатеринбурге: Высокинский посмотрел, в каких условиях лечатся пациенты ГКБ №40
Коронавирус в Екатеринбурге: в ГКБ №40 завезли тонну «целительного» сиропа
Екатеринбургские газовики вытащили из Вечного огня стеклянные бутылки, цветы и салфетки
В Екатеринбурге запретят парковку еще на трех улицах
Каждому по 100 лет: в Кольцово перехватили два старинных самовара, которые пытались нелегально провести в Китай
Выбирал дома без собак: на Урале поймали вора-гастролера, ограбившего восемь коттеджей на 270 тысяч
На Урале полицейские поймали похитителя рельс
Под Екатеринбургом на площади 126 «квадратов» сгорели три садовых домика
568 тысяч за работы: заброшенное общежитие на Уралмаше обнесут забором
Екатеринбург ждут теплые и солнечные выходные
В Свердловской области ищут 18-летнего парня в камуфляжной куртке зеленого цвета
В Свердловской области на охрану лесов от пожаров выделили более 191 миллионов рублей