Под Екатеринбургом на площади 126 «квадратов» сгорели три садовых домика
В огне, к счастью, никто не пострадал
Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
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В поселке Гать, что в ГО Верхняя Пышма Свердловской области, минувшей ночью произошел крупный пожар. Диспетчеры МЧС получили сообщение о возгорании в 02:14, на место оперативно направили 16 спасателей на четырех спецмашиах.
- На площади в 126 квадратных метров полностью сгорели три садовых домика, - уточнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
С огнем удалось справиться только спустя полтора часа - в 03:45. Разбирать сгоревшие конструкции закончили к 06:21. По данным МЧС в огне, к счастью, никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU