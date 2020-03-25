25 Март 2020 2020-03-25T20:04:59+03:00

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В Свердловской области ищут 18-летнего парня в камуфляжной куртке зеленого цвета и черных кроссовках. Замятин Андрей Сергеевич пропал шесть дней назад - 19 марта. В ориентировке волонтеров поискового отряда «Лиза Алерт» указано, что он может находиться в Екатеринбурге, Первоуральске или Среднеуральске.

Приметы:

Рост: 175 см.

Телосложение: нормальное

Цвет глаз: зелёные

Волосы: тёмно-русые

Если вы знаете, где он может находиться, сообщите инфоргу поискового отряда «Лиза Алерт» Дарье 8-912-25-02-026.

Фото: "Лиза Алерт"

ИСТОЧНИК KP.RU