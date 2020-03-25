В Свердловской области ищут 18-летнего парня в камуфляжной куртке зеленого цвета
Замятин Андрей пропал шесть дней назад
Фото: "Лиза Алерт"
Изменить размер текста:
В Свердловской области ищут 18-летнего парня в камуфляжной куртке зеленого цвета и черных кроссовках. Замятин Андрей Сергеевич пропал шесть дней назад - 19 марта. В ориентировке волонтеров поискового отряда «Лиза Алерт» указано, что он может находиться в Екатеринбурге, Первоуральске или Среднеуральске.
Приметы:
Рост: 175 см.
Телосложение: нормальное
Цвет глаз: зелёные
Волосы: тёмно-русые
Если вы знаете, где он может находиться, сообщите инфоргу поискового отряда «Лиза Алерт» Дарье 8-912-25-02-026.
Фото: "Лиза Алерт"
ИСТОЧНИК KP.RU