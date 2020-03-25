2020-03-25T15:39:24+03:00
Общество

«Эта неделя будет пиковой»: в Екатеринбурге готовятся проверить на коронавирус последних туристов, возвращающихся из-за границы

Всего в регионе коронавирус подтвержден у 13 человек
Данил СВЕЧКОВ
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Около 200 человек в регионе находятся в больницах с подозрением на коронавирус. Но диагноз у них пока не подтвердился.Около 200 человек в регионе находятся в больницах с подозрением на коронавирус. Но диагноз у них пока не подтвердился.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Свердловской области по-прежнему подтверждено лишь 13 случаев заболевания коронавирусом. 11 человек привезли его из-за границы. Еще двое - это их заразившиеся близкие. Все они находятся в 40-й больнице под наблюдением врачей. Их состояние оценивается, как удовлетворительное. Также в больницах находятся люди с подозрением на коронавирус, рассказали представители оперативного штаба по профилактике инфекции.

- Большинство лиц, которые подозреваются в наличии коронавирусной инфекции находятся в 40-й больнице в Екатеринбурге, это 123 человека, - поясняет Дмитрий Козловских, глава регионального управления Роспотребнадзора. - В 6-й больнице находится еще 68 человек. И в областных больницах еще 13 человек с подозрением на коронавирус. Мы продолжаем проведение лабораторных исследований в группах риска – это люди, прибывшие из стран Европы. Эта неделя будет пиковой. К концу недели ожидаем, что к нам вернутся все граждане, находившиеся за пределами страны. Они будут обследованы. У них отберут пробы.

Также в оперативном штабе рассказали, что в ближайшие дни в магазины региона поступят дополнительные медицинские маски. Плюс, выделены дополнительные деньги на покупку аппаратов для искусственной вентиляции легких. При этом в регионе уже есть около 1500 таких аппаратов. Использовать их для борьбы с коронавирусом в Свердловской области пока не приходилось.

- Мы проработали план развертывания коек, если будет увеличиваться количество больных, - добавил Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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