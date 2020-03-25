2020-03-25T13:54:49+03:00
Общество

Прокуратура заставила мэрию Екатеринбурга установить фонари на темных улицах

Их общая протяженность более 2 200 погонных метров
Мария Трапезникова
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Общая протяженность темных улиц - более 2 200 погонных метровОбщая протяженность темных улиц - более 2 200 погонных метровФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга обязала мэрию установить фонари на темных улицах Базальтовая и Ковыльная, общая протяженность которых - более 2 200 погонных метров.

- Бездействие администрации Екатеринбурга способствует увеличению числа совершения противоправных и уголовных деяний, создает предпосылки для роста количества ДТП, нарушает права граждан на безопасное и беспрепятственное передвижение по этим улицам, - отметили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В итоге прокуратура обратилась в суд с требованием обязать администрацию Екатеринбурга установить фонари на всей протяженности улиц. Суд требования удовлетворил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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