Прокуратура заставила мэрию Екатеринбурга установить фонари на темных улицах
Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга обязала мэрию установить фонари на темных улицах Базальтовая и Ковыльная, общая протяженность которых - более 2 200 погонных метров.
- Бездействие администрации Екатеринбурга способствует увеличению числа совершения противоправных и уголовных деяний, создает предпосылки для роста количества ДТП, нарушает права граждан на безопасное и беспрепятственное передвижение по этим улицам, - отметили в пресс-службе региональной прокуратуры.
В итоге прокуратура обратилась в суд с требованием обязать администрацию Екатеринбурга установить фонари на всей протяженности улиц. Суд требования удовлетворил.
ИСТОЧНИК KP.RU