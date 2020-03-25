Более 400 миллионов рублей будет направлено на обновление инфраструктуры пригородного комплекса СвЖД

25 Март 2020 2020-03-25T13:05:19+03:00

В рамках программы по обновлению инфраструктуры пригородного комплекса в 2020 году на ремонт и реконструкцию пригородных вокзалов, пассажирских зданий и платформ Свердловской магистрали будет направлено более 420 млн рублей

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В числе запланированных работ – капитальный ремонт пассажирских посадочных платформ на станциях Маслянская, Чусовская, Решеты, Богданович и о.п. 9 км. Рабочие уложат покрытие из тротуарной и тактильной плитки, заменят боковые бетонные блоки. Кроме того, будет проведен ремонт покрытия, ограждений и подпорных стенок еще на 19 платформах.

В 2020 году будет завершена реконструкция вокзала на станции Чусовская. Сейчас в новом двухэтажном крыле здания ведутся отделочные работы в зале ожидания, комнатах отдыха для пассажиров и производственных помещениях; начато строительство крытого перехода от вокзала к автобусной остановке.

На вокзалах станций Кунара, Верхнекондинская, Верх-Нейвинск, Тавда, Дружинино, Талица, Ивдель-1, Менделеево, Оверята, Курья, Пашия, Новая Заимка, Еланский, Вагай, Маслянская, Углеуральская, Краснотурьинская запланирована модернизация санитарных комнат с ремонтом инженерных сетей и установкой нового оборудования.

На вокзале Кунгур в рамках обеспечения транспортной безопасности будет установлена система видеонаблюдения, а также специальное оборудование для досмотра пассажиров и багажа: металлодетекторы и интроскопы. На вокзалах Богданович, Верх-Нейвинск, Геологическая, Верещагино, Кунгур и в пассажирских зданиях на станциях Таватуй, Кишерть, Кез, Чепца, Кукуштан будет смонтирована новая пожарная сигнализация.

На 28 станциях будут обновлены элементы навигации (вывески с названием станции, стенды с расписанием движения поездов и другой информацией).

Комплекс мероприятий по обновлению пригородной инфраструктуры включает также другие виды работ (в том числе проектно-изыскательские) и реализуется СвЖД на постоянной основе.