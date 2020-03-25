Ограбил прохожую, чтобы расплатиться за «коммуналку»: в Екатеринбурге ищут тех, кто мог пострадать от рук южанина

25 Март 2020 2020-03-25T11:26:57+03:00

Молодой человек подошел к женщине и, схватит за горло, сорвал с нее золотую цепочку в 40 тысяч рублей

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Полиция Екатеринбурга задержала мужчину, подозреваемого в серии уличных нападений на женщин. Вечером 19 марта в полицию обратилась 59-летняя местная жительница, которая рассказала, днем к ней подошел незнакомый мужчина южной внешности и, схватив за горло, сорвал с нее золотую цепочку стоимостью в 40 тысяч рублей.

- Чуть позже сотрудникам полиции удалось выследить и задержать хулигана. Им оказался уроженец одной из республик ближнего зарубежья. После установления личности выяснилось, что ему 22 года, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Молодой человек нигде не учится и не работает, ранее суд также не был. А похищенное украшение он перепродал за 10 тысяч. Вырученными деньгами он расплатился за «коммуналку».

На грабителя завели уголовное дело. Максимальное наказание, которое теперь ему грозит, - до семи лет тюрьмы. Кроме того, полицейские считают, что он может быть причастен и к другим подобным кражам. Поэтому просит всех, кто мог пострадать от его рук, позвонить в полицию по телефонам: 8 (343) 356-42-08 (дежурная часть отдела полиции № 8) или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU