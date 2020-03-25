Как коронавирус помог Китаю: прививка от биологической войны и развитие деревень

25 Март 2020 2020-03-25T10:58:51+03:00

Пока мир борется с эпидемией коронавируса, Китай поднимает экономику и село Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Эксперт-китаист, доктор исторических наук Сергей Буранок рассказал «Комсомольской правде» о том, как эпидемия коронавируса 2020 года помогла Китаю усилить мощь государства.

В КНР эпидемия коронавируса пошла на спад. Поэтому есть возможность подвести промежуточные итоги, как на пике она повлияла на развитие Поднебесной.

Любой глобальный кризис может работать на ослабление государства или на его укрепление.

1. Пекин во время эпидемии коронавируса разработал и применил на практике новые формы мониторинга населения. Теперь каждого жителя Поднебесной есть приложение с личным индикатором состояния здоровья, данные с которого передаются в государственные службы, где тщательно анализируются. Таким образом, теперь можно отслеживать на территории страны распространение любых известных болезней. Эту же технологию отслеживания можно использовать в случае, например, массовых беспорядков.

2. Китай во время эпидемии получил полноценную прививку от возможной биологической войны. Если опасный штамм завтра возникнет в природе, или его создадут в лаборатории, то Китай использует опыт мобилизации и сможет противостоять новому вирусу более эффективно, чем другие страны.

3. Международные эксперты говорят, что Китай смог первым выбраться из «коронавирусной ямы» и теперь имеет все возможности для скупки подешевевших активов компаний. КНР теперь экономит деньги на покупке дешевой нефти, и может вкладывать деньги в активы других стран.

Также из страны уехала большая часть лоббистов иностранных компаний, которые работали в КНР в ущерб китайской экономике.

4. Место сбежавшего иностранного бизнеса сегодня в Поднебесной сегодня активно занимают местные предприниматели. Это работает на снижение оттока капитала и рост национальной экономики.

5. Протестные митинги в Гонконге, которые продолжались почти год, постепенно сошли на нет. Основная масса недовольных переместилась в Интернет, который отслеживает государство.

6. Активно развивается интернет-торговля, потому что жители Китая в период коронавирусной эпидемии стали заказывать товары через Сеть.

7. Опасаясь голода из-за возможной нехватки продовольствия, жители Китая массово возвращаются из городов в деревни. Село в Китае в последние десятилетия деградировало, однако сейчас появился мощный стимул для его развития. Из одного только Уханя в пригороды выехало жить больше 5 миллионов человек.

Государство намерено стимулировать процесс переселения, чтобы люди после завершения эпидемии коронавируса остались там.

ИСТОЧНИК KP.RU