В Екатеринбурге пройдут «Дни немецкой оптики»

25 Март 2020 2020-03-25T09:53:55+03:00

В салонах пройдет бесплатная консультация бренд-менеджеров по выбору оправы и профессиональный подбор очковых линз от специалистов компании Carl ZEISS. Фото: Сеть салонов «ОЧКОФФ»

С 27 по 29 марта сеть салонов «ОЧКОФФ» предоставляет скидку 25% на оправы, солнцезащитные очки и марочные линзы Zeiss

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В Екатеринбурге на этой неделе пройдут «Дни немецкой оптики — 2020», на которой будет представлен самый большой ассортимент мировых брендов в городе: Coblens, Kreuzbergkinder, Silhouette, Andy Wolf, Ete, Silhouette, Jaguar, Davidoff, Belstaff и другие. Специалисты салонов оптики «ОЧКОФФ» проведут бесплатные персональные консультации по выбору оправ и расскажут, как сэкономить, заказав одни очки вместо трех.

- Главное преимущество салонов «ОЧКОФФ» – это ассортимент и профессиональный подбор оправы в комплексе с правильными очковыми линзами. Отличное зрение на всех расстояниях – это здоровье и комфорт наших клиентов. Мы ежегодно привозим всё самое новое с европейских международных выставок и в «Дни немецкой оптики» делаем марочную оптику более доступной, - прокомментировала Елена Вершинина, управляющая салонами оптики «ОЧКОФФ».

В салонах оптики «ОЧКОФФ» можно подобрать очки для занятия спортом, вождения автомобиля, работы за компьютером и в офисе. Очки, подобранные с профессиональным оптик-консультантом, сделают жизнь комфортнее.

Участники «Дня немецкой оптики» получат скидку 25% на все новинки немецкой оптики и другие бренды и 25% на марочную оптику ZEISS. Если зарегистрироваться на мероприятие прямо сейчас, то можно получить гарантированный подарок для ухода за очками. Расширенный ассортимент оправ будет представлен по адресам:

пр. Ленина, 69/4

пр. Ленина, 25 ТЦ Европа (-1 этаж)

ул. 8 Марта, 179 А

ИСТОЧНИК KP.RU