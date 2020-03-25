В Екатеринбурге пройдут «Дни немецкой оптики»
В Екатеринбурге на этой неделе пройдут «Дни немецкой оптики — 2020», на которой будет представлен самый большой ассортимент мировых брендов в городе: Coblens, Kreuzbergkinder, Silhouette, Andy Wolf, Ete, Silhouette, Jaguar, Davidoff, Belstaff и другие. Специалисты салонов оптики «ОЧКОФФ» проведут бесплатные персональные консультации по выбору оправ и расскажут, как сэкономить, заказав одни очки вместо трех.
- Главное преимущество салонов «ОЧКОФФ» – это ассортимент и профессиональный подбор оправы в комплексе с правильными очковыми линзами. Отличное зрение на всех расстояниях – это здоровье и комфорт наших клиентов. Мы ежегодно привозим всё самое новое с европейских международных выставок и в «Дни немецкой оптики» делаем марочную оптику более доступной, - прокомментировала Елена Вершинина, управляющая салонами оптики «ОЧКОФФ».
В салонах оптики «ОЧКОФФ» можно подобрать очки для занятия спортом, вождения автомобиля, работы за компьютером и в офисе. Очки, подобранные с профессиональным оптик-консультантом, сделают жизнь комфортнее.
Участники «Дня немецкой оптики» получат скидку 25% на все новинки немецкой оптики и другие бренды и 25% на марочную оптику ZEISS. Если зарегистрироваться на мероприятие прямо сейчас, то можно получить гарантированный подарок для ухода за очками. Расширенный ассортимент оправ будет представлен по адресам:
пр. Ленина, 69/4
пр. Ленина, 25 ТЦ Европа (-1 этаж)
ул. 8 Марта, 179 А
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