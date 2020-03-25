В школах Екатеринбурга прибавится пять тысяч мест

25 Март 2020 2020-03-25T09:08:56+03:00

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Глава екатеринбурга Александр Высокинский утвердил изменения в муниципальную программу по созданию новых мест в школах города. В этом году на ее реализацию дополнительно выделено более 300 миллионов рублей из областного бюджета.

- Часть средств город направит на строительство школы №79 в Академическом на 1 200 мест. Благодаря этому сдать ее планируется раньше срока - уже в этом году, - отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Кроме того, дополнительные деньги выделены и на строительство школы в микрорайоне Солнечном и на реконструкцию школы №80 на улице Калинина. Часть денег будет направлена на разработку проектно-сметной документации для строительства новых школ и детсадов, а также для капремонта целого ряда уже готовых учебных заведений.

Всего в этом году школы Екатеринбурга пополнятся 5,5 тысячами мест - и за счет нового строительства, и за счет реконструкции. Общий объем финансирования - около 43 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU