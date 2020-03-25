2020-03-25T08:47:23+03:00
Происшествия

Грозит до 15 лет тюрьмы: уральца, убившего знакомого и спрятавшего его расчлененное тело в болоте, отправили под суд

Мужчины поссорились и обвиняемый на почве злости решил убить собутыльника
Мария Трапезникова
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Мужчины поссорились и обвиняемый на почве злости решил убить собутыльникаМужчины поссорились и обвиняемый на почве злости решил убить собутыльникаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Верхней Пышме, что в Свердловской области, под суд отправили местного жителя, которого обвиняют в убийстве. В ночь с 25 на 27 июня прошлого года он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своим знакомым и решил его убить.

- Найдя в квартире веревку и подойдя к потерпевшему, он накинул ее сзади тому на шею, после чего, повалив того на пол, ударил головой о стену и задушил, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - В результате причиненной механической асфиксии потерпевший скончался на месте.

После этого преступник сходил в магазин, где купил топор, и вернулся обратно в квартиру. Им он расчленил тело на несколько частей и утопил в болоте озера Балтым.

Уголовное дело, заведенное на него, направили в Верхнепышминский городской суд. Максимальный срок, который теперь ему грозит, - до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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