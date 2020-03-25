Свердловские приставы заставили администрацию школы установить забор, чтобы не пускать посторонних
Директора предупредили о последствиях неисполнения решения суда
Свердловские приставы заставили администрацию школы установить забор, чтобы не пускать постороннихФото: Евгения ГУСЕВА
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Свердловские приставы заставили администрацию школы №31 в Среднеуральске установить вокруг территории забор, чтобы туда не попали посторонние лица.
- Судебным приставом-исполнителем возбуждено исполнительное производство. Должнику вручено требование об исполнении решения суда, разъяснена ответственность, предусмотренная действующим законодательством в случае неисполнения данного требования, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.
В итоге, администрация школы постаралась как можно быстрее установить забор вокруг территории.
ИСТОЧНИК KP.RU