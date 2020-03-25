25 Март 2020 2020-03-25T07:55:04+03:00

Свердловские приставы заставили администрацию школы установить забор, чтобы не пускать посторонних Фото: Евгения ГУСЕВА

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Свердловские приставы заставили администрацию школы №31 в Среднеуральске установить вокруг территории забор, чтобы туда не попали посторонние лица.

- Судебным приставом-исполнителем возбуждено исполнительное производство. Должнику вручено требование об исполнении решения суда, разъяснена ответственность, предусмотренная действующим законодательством в случае неисполнения данного требования, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

В итоге, администрация школы постаралась как можно быстрее установить забор вокруг территории.

ИСТОЧНИК KP.RU