2020-03-25T06:11:24+03:00
Происшествия

На Урале прямо посреди дороги загорелся кузов «Газели»

Спасателям пришлось оперативно вытаскивать все коробки, чтобы не допустить распространения огня и на них
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской областиФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
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Минувшей ночью в Ивделе, что в Свердловской области, прямо посреди проезжей части на улице Лежневая, вспыхнул кузов грузовой газели. Восемь пожарных прибыли на место в течение нескольких минут.

- На площади в три квадратных метра была повреждена отопительная система «вебаста» и все содержимое, находящееся в грузовом контейнере, - сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Все коробки спасателям пришлось оперативно вытаскивать из кузова, чтобы не допустить распространения огня и на них. Но несколько все равно сгорели. Пожар потушили в течение двух минут, медпомощь, к счастью, никому не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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