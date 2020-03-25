На Урале прямо посреди дороги загорелся кузов «Газели»

25 Март 2020 2020-03-25T06:11:24+03:00

Спасателям пришлось оперативно вытаскивать все коробки, чтобы не допустить распространения огня и на них

Изменить размер текста: A A

Минувшей ночью в Ивделе, что в Свердловской области, прямо посреди проезжей части на улице Лежневая, вспыхнул кузов грузовой газели. Восемь пожарных прибыли на место в течение нескольких минут.

- На площади в три квадратных метра была повреждена отопительная система «вебаста» и все содержимое, находящееся в грузовом контейнере, - сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Все коробки спасателям пришлось оперативно вытаскивать из кузова, чтобы не допустить распространения огня и на них. Но несколько все равно сгорели. Пожар потушили в течение двух минут, медпомощь, к счастью, никому не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU