2020-03-24T20:05:41+03:00
Общество

Юлия Михалкова рассказала, что никогда не искала себе мужчину среди коллег в «Уральских пельменях»

Экс-пельмешка высмеяла предложенную версию ее ухода из коллектива из-за не найденных там отношений
Алина СУРИНА
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Фото: Instagram Юлии МихалковойФото: Instagram Юлии Михалковой
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Юлия Михалкова рассказала, что не искала себе мужчину среди коллег в «Уральских пельменях». Экс-пельмешка высмеяла предложенную версию ее ухода из коллектива из-за не найденных там отношений

- Прочла сегодня свежую версию своего ухода из «Пельменей»: не нашла я там «своего мужчину». Понятно, с каким подтекстом. Это очень смешная версия. Потому что в принципе никого там не искала, - написала Юлия Михалкова в своем Instagram.

Ведущая рассказала подписчикам, что с момента первой встречи с мужчинами из коллектива «Уральских пельменей» она видела в них исключительно друзей, наставников и надежных коллег.

- Когда девочки спрашивали, кто больше всех нравится «как мужчина»: Брекоткин, например, или Мясников, то искренне не понимала, что ответить. Вопрос ставил в тупик, - добавила экс-участница «Уральских пельменей».

Юлия Михалкова написала, что у нее есть железное правило, которому она всегда следует неукоснительно: не смешивать личную жизнь и работу. Ведь в итоге страдает и первое, и второе. А страдания, по словам ведущей, она как-то не очень любит.

Напомним, вчера Юлия Михалкова поделилась своими чувствами, после расставания с «Уральскими пельменями» и назвала это время в своей жизни долгим периодом послевкусия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Юлия Михалкова рассказала, что никогда не искала себе мужчину среди коллег в «Уральских пельменях»
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