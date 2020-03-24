24 Март 2020 2020-03-24T17:38:11+03:00

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В Свердловской области будет создана единая база для отслеживания людей, контактировавших с уже заразившимися коронавирусом. О дополнительных организационных мерах рассказал Евгений Куйвашев в своем Instagram.

- Анализируя ситуацию с коронавирусом, я решил, что нужно предпринять дополнительные организационные меры, - написал губернатор Свердловской области. - Важно не допустить распространения вируса, и сейчас мы делаем для этого все от нас зависящее.

Среди дополнительных организационных мер также обсуждается поддержка малого бизнеса. Евгений Куйвашев написал в Instagram, что предприниматели могут писать свои предложения прямо в комментариях под постом.

Еще одна мера - дополнительное финансирование на улучшение материально-технической базы екатеринбургской больнице №40, где в основном находятся зараженные коронавирусом. Глава региона отметил, что врачи и другие медицинские работники, которые, рискуя своим здоровьем, помогают больным справиться с вирусом будут отдельно премированы.

Сейчас в регионе зарегистрировано 13 случаев заражения коронавирусом. Еще 146 человек находятся в больнице с подозрением.

ИСТОЧНИК KP.RU