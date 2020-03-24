Погода в России на весну-лето 2020: прогноз от Гидрометцентра

24 Март 2020 2020-03-24T16:36:00+03:00

Лето 2020 года будет теплым, а местами дождливым Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мае будет тепло, а в августе сухо

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Специалисты Гидрометцентра дали предварительный прогноз погоды в России с апреля по октябрь 2020 года. При этом, прогноз общий, но в каждом регионе страны есть свои нюансы.

В этом прогнозе нет температуры воздуха на каждый день, а есть только средняя за месяц. Значения указаны приблизительные, так как точных данных на несколько месяцев вперед не существует. Однако общие тенденции и закономерности в погоде спрогнозировать все-таки можно, о них пишет «Комсомольская правда».

Погода: апрель 2020 года

Апрель в 2020 году будет теплым на Урале, в Сибири и на севере России. Температуры в этих широтах будут выше привычной среднемесячной нормы. В остальных местах – в пределах нормы.

Дождливым месяц выдастся на юге России и в Поволжье. Много осадков в виде дождя ожидается в Уфе, Казани, Самаре, Волгограде, Краснодаре, Кирове, Перми и Нижнем Новгороде.

А вот в Чите, Иркутске и Улан-Удэ второй месяц весны ожидается засушливым.

Погода: май 2020 года

Очень теплым ожидается май 2020 года в Москве и Подмосковье, Великом Новгороде, Смоленске, Брянске, Туле, Ростове, Краснодаре, Воронеже, Рязани, Курсе. Также тепло (но не жарко) будет в Забайкалье и Амурской области.

Засушливая погода под конец весны ожидается в Иркутской области и Бурятии.

Погода: июнь 2020 года

Почти во всех регионах России первый летний месяц будет таким, каким и должен быть: погода сюрпризов преподносить не станет.

Жарко будет только в Астраханской области и Дагестане. Немного теплее обычного – в Сургуте, Ханты-Мансийске, Салехарде, а вот на Дальнем Востоке июнь выдастся неожиданно прохладным.

Обильные осадки ожидаются в Тюмени, Новосибирске и Омске, а под Смоленском и Новгородом будет сухо.

Погода: июль 2020 года

В июле 2020 года жара установится в Приморье, Хабаровском крае и на Камчатке. На Урале, в Западной Сибири и в Поволжье температуры будут немного ниже климатической нормы.

В остальной части России температуры и осадки будут в пределах установленных средних значений.

Погода: август 2020 года

Жарко в августе 2020 года будет в европейской части России, а также на курортах Черного моря в Краснодарском крае и на территории Крыма. Также теплая погода ожидается в Москве, а также в Поволжье и, что неожиданно, в северной части России.

А вот в Хабаровском крае и Приморье будет дождливо.

Погода: сентябрь 2020 года

Осень 2020 года на большей части России будет соответствовать среднестатистическим климатическим нормам. Чуть теплее, чем обычно, будет на Чукотке, а прохлада раньше срока придет в Кемерово, Красноярск и Томск.

ИСТОЧНИК KP.RU