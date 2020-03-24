Сказал медикам, что у жены коронавирус: на Урале завели дело на мужчину, после неудачной шутки

24 Март 2020 2020-03-24T16:35:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителя Тавды привлекли к административной ответственности после звонка в Единую диспетчерскую службу с сообщением, что у его жены коронавирус. Бригада скорой помощи приехала на вызов, но им не открыли дверь. Тогда медики обратились за помощью к полиции.

Полицейские быстро выяснили личность мужчины, и уже на следующее утро после звонка в скорую он был доставлен в дежурную часть. Оказалось, что задержанный по имени Евгений 1987 года рождения уже ранее привлекался к ответственности за выдуманные сведения - в прошлый раз это была ложная информация о минировании. Кроме того мужчина неоднократно был судим, в том числе за кражи и побои.

Полицейским мужчина рассказал, что решил сообщить в скорую, что у жены коронавирус чтобы отомстить ей после ссоры. Накануне он выпивал с другом, а после фуршета решил вместо дома пойти к теще. Там и произошла ссора с супругой, которая была недовольна приходом нетрезвого мужа.

- Обидчивый любитель веселых вечеринок решил отомстить за полученную взбучку - скрытно взял сотовый телефон жены и ошарашил по нему диспетчера ЕДС информационной уткой о страшном заболевании близкого человека, - рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

Сотрудники полиции не оценили «шутку» уральца и возбудили административное дело по статье «заведомо ложный вызов скорой медицинской помощи».

ИСТОЧНИК KP.RU