2020-03-24T16:01:02+03:00
Общество

Альфа-Банк запустит программу «Кредитный карантин» для пострадавших от коронавируса

Программа дает бесплатную отсрочку по кредитным платежам и действует для частных клиентов
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Программа «Кредитный карантин» будет доступна для клиентов, не имеющих просроченных платежей по текущим кредитамПрограмма «Кредитный карантин» будет доступна для клиентов, не имеющих просроченных платежей по текущим кредитамФото: Маргарита Власкина
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В середине апреля 2020 года Альфа-Банк запустит программу помощи клиентам, которые потеряли возможность вовремя платить по кредиту из-за коронавирусной эпидемии.

Программа дает бесплатную отсрочку по кредитным платежам и действует для частных клиентов, утративших доход или временно потерявших возможность вносить платежи по причинам, связанным с коронавирусной пандемией: заболевание COVID-19, увольнение с работы или утрата побочного дохода, уход в неоплачиваемый отпуск, карантин.

«Мы оцениваем не только прямой ущерб от распространения вируса, но и его долгосрочный, более широкий экономический эффект. Поэтому мы действуем на опережение и разрабатываем целый комплекс мер в поддержку наших клиентов», — отметил главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.

Клиенты смогут получить отсрочку по кредитным платежам за ипотеку и за кредит наличными на срок от одного до двух месяцев. Также до двух месяцев можно будет не выплачивать задолженность по кредитной карте, но с условием ежемесячного погашения процентов. Для получения отсрочки по кредиту наличными достаточно будет нажать кнопку «Кредитный карантин» в мобильном приложении Альфа-Банка, а в случае ипотеки написать в чат или просто позвонить в контакт-центр банка.

Программа «Кредитный карантин» будет доступна для клиентов, не имеющих просроченных платежей по текущим кредитам.

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