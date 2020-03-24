Помогите выбрать «имя»: в Нижнем Тагиле пассажиры трамваев перейдут на пластиковые карты

24 Март 2020 2020-03-24T11:34:50+03:00

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В Нижнем Тагиле пассажиры в скором времени перейдут на пластиковые проездные карты вместо бумажных билетов. С помощью них горожане смогут оплачивать проезд во всех трамваях безналом и даже повременно.

- То есть все, кто приобретут пластиковый аналог, получат возможность пересаживаться на трамваи других маршрутов в течение определенного времени при оплате разовой поездки, - уточнили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила. - Кроме того, появится возможность выбрать любой вариант проездных, разновидности которых в дальнейшем будут только увеличиваться.

Пока что у новой карты нет названия, но авторы проекта считают, что оно должно быть ярким и запоминающимся. Поэтому приглашают всех проголосовать за лучшее на официальном сайте города - и предложить свой вариант.

ИСТОЧНИК KP.RU