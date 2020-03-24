Уральские спасатели сняли 350 рыбаков с отколовшейся льдины

24 Март 2020 2020-03-24T11:15:02+03:00

Люди дрейфовали по водоему несколько часов

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На Белоярском водохранилище откололась льдина вместе с рыбаками. Происшествие случилось сегодня в 11 часов. Выбираться из ловушки людям уже помогали спасатели, которые приехали на место. Сначала сообщалось о 200 рыбаках на льдине, по итогу их оказалось 350.

- Спасательная операция продолжалась чуть более часа. В 12-38 (мест) спасоперация завершена. Пострадавших нет. Все рыбаки доставлены на берег, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Чтобы эвакуировать рыбаков потребовалось 3 лодки и 18 человек спасателей из Заречного.

В МЧС напоминают, выход на лед опасен для жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU