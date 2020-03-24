«Может находится в любой точке области»: на Урале ищут 15-летнюю школьницу с цепью на джинсах

24 Март 2020 2020-03-24T11:14:39+03:00

Виктория Логиновских сбегает из дома уже не первый раз

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Под Екатеринбургом, в Верхней Пышме, разыскивают 15-летнюю Викторию Логиновских. Девочка ушла из дома днем 22 марта, никому ничего не сказав. Она уже не первый раз сбегает из дома, в прошлый раз ее искали вместе с полицией и нашли живой.

- В этот раз она могла снова уехать на машине, найденной через «Блаблакар», - рассказали «КП-Екатеринбург» поисковики отряда «Прорыв». - Поэтому может находиться вообще в любой точке Свердловской области. Мы сейчас очень просим всех водителей, чтобы они присматривались на трассах к пешеходам.

В прошлый раз девочка также сбежала сама, хотя, по словам поисковиков, отношения в семье у нее хорошие, родители ее любят и заботятся о ней. Перед тем, как полиция ее обнаружила, подросток зашла с чужого телефона в свой аккаунт во «ВКонтакте» и удалила страницу.

Приметы: рост 149 сантиметров, среднее телосложение, русые волосы ниже лопаток и голубые глаза.

На момент пропажи была одета в черную парку, черные джинсы-джоггеры с цепью на левой стороне, белые кроссовки с буквой N, серая толстовка с рваными краями.

Если вы вдруг видели где-то Викторию, обязательно сообщите об этом по телефонам: 8 (900) 044-02-20 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU